M’épanouissant au contact humain, naturellement avenante et dotée d’un grand sens de l’accueil, je recherche avant tout la satisfaction du client et pour se faire, je reste à l’écoute avant de l’orienter dans ses achats. Polyvalence, dynamisme, partage des responsabilités et autonomie sont des qualités que j’aimerais mettre à votre service.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Permis B