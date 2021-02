Hervé LE GUERNIC

Passionné par le développement personnel et par le coaching.

Tempérament de développeur commercial et manageurial.



Mes principaux talents (test strengthsfinder) :

le relationnel (capacité à créer et renforcer des liens de proximité et des relations mutuellement profitables)

l'input (la curiosité intellectuelle)

la maximisation (la recherche de l'excellence et de la performance)

l'idéation (la créativité et les approches disruptives)

l'intellection (goût pour les réflexions approfondies et pour des éclairages pertinents)



Certification Master Coach professionnel (ICI)

Certification Maître praticien en PNL (boîte à outils pour améliorer la communication interpersonnelle et faciliter le changement)

Certification Gallup Strengths Coach (identifier les talents naturels des individus et les transformer en points forts)



Mes compétences :

Conseil

PNL

Communication

Coach

Praticien PNL

Conduite du changement

Consultant

Développement personnel

Coaching

Développement des ventes