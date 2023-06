Hervé MORIN

Je suis aujourd’hui chef d’entreprise.

Après plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des ressources humaines et du management sur des postes opérationnels et fonctionnels, j’ai souhaité donner une nouvelle dimension à ma carrière.

J’ai ainsi obtenu un Master 2 (Management) au sein d’EMLyon Business School avant de me lancer sur la voie de l’entrepreneuriat.



J’ai opté pour la création de mon entreprise sur GRENOBLE au sein de TEMPORIS « 1er réseau d'agence pour l'emploi en franchise ». Mon agence allie la proximité, la réactivité et la disponibilité d'un chef d'entreprise indépendant tout en mettant à disposition les outils d'un grand groupe.



Spécialiste des ressources humaines, rompu aux entretiens de recrutement, je sélectionne pour vous avec mon équipe les profils adaptés à vos exigences et à vos besoins (Travail Temporaire, CDD, CDI) dans tous les domaines : BTP, Industrie, Transport, Tertiaire, Logistique...



N’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Accompagnement

Management

Organisation

Distribution

Ressources humaines

Gestion de projet

Paye

Recrutement