Né en 1963, Hervé REVELARD fondateur d’Art Paysagé, issu d’une famille d’artistes. Son grand-père, un émigrant belge, a été sculpteur sur bois durant toute son existence. Quant à son père, voulant suivre la même voie, a abandonné la sculpture quelques années après ses études aux beaux-arts. Dans les années 60, l’avènement du formica mit un coup fatal à la production de meubles en bois. La sculpture de meuble étant la principale source de revenus, la sculpture religieuse qui passionnait alors le grand-père d'Hervé Revelard ne lui permettait pas de gagner sa vie correctement.



Diplômé en Horticulture et Floriculture, paysagiste professionnel installé en tant que prestataire sous l’intitulé Pro Jardin depuis 2000, Hervé Revelard a d'abord essentiellement entretenu de grandes propriétés de particuliers. Actuellement, son entreprise ayant changé de nom depuis le 1er janvier 2011 sous l’appellation EIRL REVELARD Art Paysagé et sans cesse en progressions, cette réussite nous a amenés à proposer de plus en plus de service, comme les créations de parcs et jardins depuis 2010 et dans un futur proche des murs végétaux et Baignade naturel, pour ce faire, avec l'aide de son excellente équipe engagée et soucieuse d'un travail bien fait, il forme lui-même ses futurs employés grâce à l’apprentissage avec beaucoup d’exigences de façon à ce que ces jeunes soient motivés à réaliser des prestation en accord avec les exigences de nos clients.



Coté création, Art Paysagé vise l’excellence quel pour tous les projets de créations paysagères que ce soit pour de la maçonnerie paysagère, les dallages, les terrasses en bois ou en composite, les clôtures, les installations d'arrosage automatique, engazonnement et toutes plantations. Son engouement et sa capacité à magnifier la nature avec une approche sensible, proche des conceptions et technique nippones, les roches patinées, les troncs moussus, les paillis minéraux, les jeux de formes, de couleurs, de contrastes et de volumes offrent les aspects de jardins naturels ou très contemporains selon les goûts des clients.



Côté élagage Hervé REVELARD révèle la beauté des arbres et arbustes " lorsque l'on élague un arbre, même s'il faut le réduire de plusieurs mètres dans sa hauteur et sa largeur, une fois en bas, il doit toujours ressembler à un arbre".



Spécialiste de la taille japonaise dite en nuage ( Niwaki) il apporte une véritable singularité esthétique aux arbres, son gout de l’Esthétisme l'amène aussi à réaliser des haies originales et harmonieuses.



Il a toujours aimé les arbres de nos régions, sa volonté était de les collectionner, mais comment faire ? Surtout lorsque l’on n’a pas la place pour réaliser un arboretum et que l’on n’est pas propriétaire. LES BONSAÏ ¹ ! Avoir la possibilité reproduire un maximum d'arbres de nos régions dans un minimum d'espace, voilà la solution ! Déjà durant ses études en horticulture dans les années 80, il a été fasciné par les bonsaï après avoir lu un article dans une revue de jardin, l’idée a mûri et fait son chemin.



Il a donc commencé ses premiers « bonsaï » en 1982 avec des petites pousses d’arbres et d’arbustes, mais sans grand succès, n’ayant à cette époque que très peu de ressources sur le sujet. Tous les premiers essais réalisés à cette période ont tous périclité durant son service national en 1984.



N'étant pas découragé pour autant, en 1986, il a recommencé à réaliser lui-même ses premiers bonsaï à partir d'essence locale, trouvant que les Bonsaï proposés dans le commerce ne correspondaient pas à l’idéal qu'il se faisait de cet art.



Il possède à son actif plusieurs centaines d'arbres autochtones cultivés de A à Z, ce qui lui a permis d'approfondir considérablement ses connaissances en physiologie végétale, la maîtrise étant indispensable pour pratiquer et cultiver les Bonsaï.



