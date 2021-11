Alexis MUGNIER

Je suis actuellement responsable de chantier en réinsertion par l'écologie au sein de l'Association Espaces.

De formation technique, jai pu au cours de mes différentes expériences professionnelles et de mes formations, développer mes compétences daccompagnement éducatif et social : compétences validées par lacquisition récente de mon diplôme d'éducateur technique spécialisé.

Confirmé dans mes compétences, je suis désormais à la recherche d'un nouveau poste qui me permette de mettre davantage à profit mes nouveaux acquis.

Mon expérience sexprime sur le terrain dans la gestion de mes équipes où je sais faire preuve de capacités découte danalyse et dempathie ; ce tout en étant capable de poser un cadre rassurant et contenant, nécessaire aux personnes que je suis.

Au sein de votre structure, je saurai mettre en avant mon sens de la pédagogie, ma polyvalence et mon goût pour le travail en équipe afin daccompagner au mieux les usagers que vous accueillez, ce, afin de leur permettre dêtre sereins dans leur travail, leur quotidien et de progresser dans leurs projets.