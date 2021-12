Hervé ROBBES

[avril 2014]

Thérapeute, je reçois sur rendez-vous. A notre cabinet sur Orléans, en déplacement sur la Vendée (Longeville sur mer, La Roche sur Yon, Paca (St Cyr sur Mer, La Ciotat) et St Etienne.



J'organise des stages de 2 à 16 jours, stages de développement personnel où je (ré)apprends à tenir les rennes de votre vie et ne plus laisser au hasard le soin de vous guider. Ces stages se font en France (Vendée, Var, Queyras) comme ailleurs (Tunisie, Maroc, Jordanie, Viet Nam), toujours dans des lieux propices sur travail sur soi comme les grandes dunes du désert par exemple..



Médiateur professionnel, affilié à l'ANM (Association Nationale des Médiateurs). J'interviens en médiation sur différents types de conflits. Utilisant un processus strict je travaille sur la prévention et la gestion des conflits dans une approche spécifique dite « approche systémique des conflits ».



Aujourd'hui j'ai choisi d'intervenir au sein des organisations sur différentes thématiques :

- évaluation et coordination des systèmes

- médiation (prévention, gestion des conflits)

- accompagnement (organisation, communication)



J'ai [également le plaisir de pratiquer :

- la thérapie : aide à la relation, ré-équilibrage énergétique et émotionnel, acupressure psycho-émotionnelle

- l'accompagnement personnel

- le développement personnel : créer les conditions de la reprise de confiance en soi



Enfin, j'organise des voyages alliant développement personnel et tourisme culturel et respectueux



Après 25 années de présence au sein de Sociétés de Services en Informatique, dont plus de 16 années de vie commune avec Triade puis Ares, j'ai choisi la voie de l'indépendance et intervient aujourd'hui comme consultant, Médiateur, mais également en Communication et Management.



Au fil des années et de mes différentes formations et apprentissages je me suis attaché au travaux que je mène autour de la Communication NonViolente (www.acnv.com/fr) et de la Sociocratie, nouvelle forme de gouvernance des organisations (www.sociocratie.net). Ayant eu l'occasion de leur mise en œuvre je propose aujourd'hui de mettre mes compétences à disposition des organisations et des entreprises.



Médiateur (affilié à l'Association des Médiateurs de France) je propose mes services aux organisations et entreprises ainsi qu'aux particuliers. Médiation intra/inter entreprise, sociale, judiciaire, familiale.



Par ailleurs formé à des pratiques thérapeutiques de guérison de la douleur (Technique manuelle globale selon le docteur Maurice Poyet, Auriculothérapie sans aiguilles, Homéopathie prox-cutanée, Evolution de l'EMDR, Psycho Bio Acupressure), je consulte à mon cabinet situé sur Orléans, Cf. le siteArray.



J'ai plaisir à participer à des missions humanitaires pour compléter mon savoir mais aussi contribuer à mon tour à la formation de thérapeutes africains francophones.



Mes compétences :

Médiateur

Conférencier

Mediateur entreprise

Thérapeute psycho corporel

Médiateur inter intra Entreprise