Hervé THUOT

Depuis 30 ans, le développement de l'épargne salariale a guidé mes choix et m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler dans des métiers différents, comme la comptabilité, l'organisation et le contrôle interne.



Je souhaite aujourd'hui développer mon réseau professionnel pour enrichir mes connaissances dans ce domaine et rester à l'écoute d'opportunités pour mes futurs projets professionnels.



Mes compétences :

Contrôle interne

Management

Gestion de projet

Comptabilité

Banque