Hervé VALAUD

Âgé de 57 ans, fils dingénieur, jai débuté ma carrière professionnelle dans la vente et le merchandising.



Une opportunité professionnelle ma permis de faire partie de la grande vague de déploiement des réseaux télécoms dans la fin des années 90. Ce poste était très opérationnel, étant sur site, réalisant les installations démetteurs et leur mise en service.



Très rapidement je me suis orienté vers la planification et le management des équipes pluridisciplinaires. Celles-ci pouvant atteindre 35 à 40 personnes.

En 2007, jintègre la Sade réseaux secs, filiale de Veolia et prend la responsabilité dune agence à Eysines (33) comme pilote national afin de gérer le stock national FH de Bouygues télécom. Je serais par la suite Responsable du pôle travaux sur une autre agence du groupe à Mérignac (33)

Jai participé à lorganisation, la supervision de limplantation et mise en service des réseaux GSM/EDGE /3G et 4G pour des clients de renom tels que Orange, Bouygues télécom et Neuf Télécom, Thales Assistem ou France télécom au travers de grands équipementiers comme Nokia, Nortel et Motorolla.

Mon parcours professionnel ma permis dappréhender le pilotage de projet et le management déquipes à une échelle industrielle et d'avoir lexpertise requise à loptimisation et la rentabilité de ceux-ci.



Mes compétences :

Anticipation

Chef de projet

Management

Organisation

Pragmatisme

Relationnel

Responsable d'affaires

Rigueur

Structuration

Telecom

Gestion de projet

Télécommunications