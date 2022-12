Herve VINCENT

Initialement, de formation Méthodes, jai su développer ce qui doit être prévu et formaliser, ce qui doit être accompli, en identifiant les acteurs, les moyens, le calendrier et les objectifs attendus, en réponse à une problématique ou pour mettre en œuvre de manière opérationnelle une politique, une stratégie, un dispositif. Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de maîtriser les incertitudes des actions, des organisations et de limpact sur lenvironnement qui pourrait en découler. Mes activités sans constante supervision, devaient sorganiser en prenant des initiatives dans un cadre de responsabilité défini tout en définissant le coût financier.

Mon poste de responsable de production et de maintenance ma inculqué les process qui permettent de créer les conditions dans lesquelles un groupe ou une équipe partage un objectif commun, fonctionne dune manière harmonieuse, produit efficacement et dans un esprit axé sur la satisfaction, la réalisation des objectifs et la progression du groupe dans un esprit de dialogue et découte.

Mes expériences professionnelles, variées ont prouvé ma capacité dadaptation à divers secteurs dactivité et ma permis de développer de nombreuses compétences. Ayant une bonne aisance relationnelle, je peux travailler aussi bien avec mes collègues quavec les personnes extérieures au service auquel je suis rattaché. Japprécie tout particulièrement le travail en équipe.

Synthèse de ces trente années sur les divers apports que mont apportées les fonctions que jai occupées :

Capacité dadaptation

Travail en équipe

Capacité à fédérer

Sens de la communication

Autonomie

Capacité de décision

Sens de lorganisation

Rigueur

Force de proposition

Curiosité

Persévérance

Prise de recul

Respect de la hiérarchie

Réactivité





Mes fonctions de président que jai occupées en parallèle dans les organismes paritaires mont apporté aussi beaucoup notamment.

Dispenser de l'aide, faciliter lorientation dune personne dans la durée et selon une échéance établie.

Observer, interpréter un comportement, un contexte, une problématique et en faire émerger les caractéristiques fondamentales.

Apporter des recommandations de par son expertise au sein un domaine dactivité à une personne, une organisation en vue daider à la décision.

Avoir le souci de respecter les règles de déontologie de lagent public, dincarner les valeurs de la fonction publique et de servir lintérêt général.

Une grande expérience de la vie des entreprises





Depuis, je reste curieux, ouvert à la nouveauté, le goût dapprendre, de découvrir, de comprendre. Saisir les opportunités pour développer mes compétences et progresser, accepter de se remettre en cause notamment par lapprentissage du métier de responsable du système d'information, le délégué à la protection des données et une remise en niveau en anglais.

Dynamique, rigoureux, organisé et méthodique, je tiens à vous assurer de ma motivation. Ayant le sens des responsabilités, je suis apte à prendre les décisions qui simposent et à devenir autonome