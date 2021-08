Herveline GUÉ

Je possède les compétences suivantes:



* Economie de la construction:

Dossiers des phases APS, APD, PRO, DCE, ACT en TCE et gros œuvre.



* Suivi et gestion de chantier:

- Maîtrise d’œuvre d’exécution, suivi technique et financier du chantier

- OPC, planification



* Dessinatrice-Projeteuse



* Maîtrise de Word, Excel, Power Point.

* Pratique de CAO/DAO sur Autocad.

* Création de planning sur Project.

* Notions sur Photoshop, et SolidWorks.



Mes compétences :

Economiste de la construction

Projeteur

Dessinateur