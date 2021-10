Hiba CHANNAOUI

Bonjour , je me présente je suis une jeune marocaine titulaire d'un diplôme de technicien spécialise en développement informatique, passionnée des technologies je suis en phase de batire mon parcours professionnel aussi bien mon métier de developpeuse .

Pour plus d infos sur mon profil voila mon CV si joint .

je suis jeune j'ai encore tout a apprendre si mon profil vous intéresse , vous avez besoin d'un stagiaire ou que vous que vous avez un poste vacant au sein de votre société je serais ravis de vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance veuillez me contacter

.

Passez une agréable journée.



Mes compétences :

SQL

Merise Methodology

JavaScript

C Programming Language

UML

Php

Conception

Communication

Développement web