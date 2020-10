Hicham ABDERRAZIK

Suite à l’obtention de mon Master en Communication des organisations à l’Ecole supérieur de Communication et de Publicité Com’Sup à Casablanca, première école spécialisée au Maroc, j'ai eu la chance d’exercer dix ans dans différents secteurs d'activité.



En effet, j’ai occupé durant trois ans le poste de Responsable Communication pour la marque Ford distribué par la Société Chérifienne d’Automobile et de Matériel Agricole (SCAMA). Dans ce poste, j’ai eu la responsabilité de la gestion d’un budget annuel de communication englobant les campagnes publicitaires promotionnelles et de lancement, la refonte du site internet, la digitalisation de la communication interne et externe, et la présence de Ford dans différents événements automobiles.



Par la suite, j'ai occupé durant cinq ans, deux postes distincts au sein de la RATP Dev, société exploitante du tramway de Casablanca. En tant que Chargé de Communication et d'Information Voyageur, j’ai participé à la mise en circulation de la ligne T1, première ligne de tramway de Casablanca.



En tant que Coordinateur Qualité de Service, j’ai participé à la mise en place du Système de Management par la Qualité de Service (SMQSE) au sein de la société. En effet, ma mission principale était la gestion des kpi’s afin d’assurer la baisse des points de pénalité contractuels, la mise en place d’un système de signalement en ligne pour faciliter le travail préventif et correctif et la gestion de l’équipe des inspecteurs pour assurer le contrôle qualité sur l’ensemble du réseau. A cet effet, en l’espace de trois ans, les points de pénalité ont baissé , permettant à RATP Dev Casablanca d’adopter une démarche d’amélioration continue et d’obtenir le label ISO9001 version 2015 trois ans seulement après la mise en circulation du tramway.



A la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM), au poste de Chargé de Missions au sein du pôle salon événementiel, j’ai eu la chance de participer à l’organisation des salons internationaux multisectoriels, notamment le Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agro-alimentaire (CFIA), l’un des plus grands salons professionnels organisé en France et au Maroc. De la production à la commercialisation, les missions qui m’ont été attribuées m’ont permis de me familiariser à plusieurs domaines de compétences, notamment le conseil, l’accompagnement des entreprises, la gestion des différents outils de communication institutionnelle, l’approche commerciale b to b, l’immersion terrain et la logistique.

Depuis peu, j’ai repris la charge du pôle communication en tant que Chef de Projet Communication. Cette nouvelle expérience, m’offre l’opportunité de travailler sur plusieurs aspects de la communication institutionnelle.



