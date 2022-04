Hicham KHELIFI

Actuellement chef de projet Reseaux et telecom au sein d’une SSII pour un grand compte du domaine ferroviaire.



Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de projets et l’encadrement d’équipes

opérationnelles, de l'étude à la réalisation de déploiement et de la mise en service

de technologie télécoms.



Un savoir-faire qui me permet aujourd’hui d’être en mesure d’appréhender les

problématiques inhérentes à la qualification, l’intégration, hétérogènes à haute

disponibilité et à qualité de service élevée.



Mes compétences :

Gestion de projet

DSL

ToiP et communication unifiée

FTTH/FTTB

Avant vente