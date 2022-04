Hicham KRIFA

CHARGE DE RECRUTEMENT TECTRA DE SAFI DEPUIS OCT/2015 A CE JOUR



Recrutement :



- Le recensement des besoins de main-d’œuvre;

- La définition des profils à recruter ;

- La diffusion et le suivi des annonces correspondantes;

- Le sourcing et l'animation des sites de recrutement ;

- La pré-qualification téléphonique des candidats ;

- La conduite des entretiens RH ;

- Contrôle de références ;

- Intégration des nouvelles recrues ;

-. Le reporting de l’activité ;

-. La participation aux salons, forums de recrutement et aux relations écoles.



18 MOIS SERVICE RH TEREX / 2 MOIS PERSONNEL O.C.P - JORF LASFAR



Administration du personnel :

- La réalisation des contrats de travail ;

- La saisie des nouveaux entrants ;

- La constitution, le classement, et la mise à jour des dossiers administratifs du personnel ;

- Le traitement du pointage;

- La préparation des éléments variables de la paie ;

- Le traitement courant de la paie;

- La gestion des congés réguliers et exceptionnels;

- La veille au respect du code du travail et du règlement intérieur de l’entreprise.



Développement des Ressources Humaines :



- La planification des ressources humaines ;

- L’évaluation du rendement du personnel.

- L’élaboration et mise en œuvre des plans de formation ;

- L’analyse du bilan social permettant de suivre l’activité du personnel (effectifs, absentéisme, rémunérations, formation, condition d’hygiène et de sécurité..).



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

SPSS Satistics

Sphinx

Oracle