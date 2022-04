Hicham LAGRAR

Riche d'une expérience de Sept ans dans différente secteur d’activité notamment BTP et Aéronautique au poste de Cadre Comptable, j'ai acquis un solide savoir-faire et je suis aguerri aux exigences de ce métier. Totalement autonome en ce qui concerne l’analyse des comptes, le suivi financier, le suivi des créances, et l'accomplissement des états de synthèse, je suis prêt à relever de nouveaux défis et mettre mon expérience à votre service.



Mes compétences :

Ciel compta, ANAEL BTP,ANAEL FINANCE, MAPICS S400,