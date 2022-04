Hicham LAHRACH

Diplomé de l'Unversté Nationale d'Automobile Pont et Chaussée de kharkiv, baccalauriat en sience expérementale,en 2011 bachelor en construction j'ai entamé mes études par un majestére en 2012 spécialté Autoroutes et Aerodromes,J'ai appuyé mes premières expériences professionnelles par un stage d'ingéneur qu sien du labotratiore TRECQ,en suite j'avais comme poste d'ingénieur respensable de qualité de plusieurs ouvrages d'arts,VRD et la construction des ensembles immobiliers,actuelement Employé au sein du groupement Ing.Claudio Salini S.p.A – Salvatore Matarrese S.p.A pour la construction du viaduc du Loukkos comme Assistant de la qualité et adjoint au chargé de la qualité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel