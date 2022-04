Hicham LAKHLIFI

Mes 20 ans d'expérience en entreprise dans la vente , le marketing , le consulting et le coaching m'ont permis :



- D'avoir un tour d'horizon plus large et diversifié sur plusieurs industries et entreprises multinationales et nationales,



- Atteindre une bonne maturité managériale,



- Appréhender et comprendre de près les freins, les attentes et les besoins aussi bien des dirigeants que des forces de vente et des organisations pour nouer avec la performance et pérenniser avec le succès.



Mes compétences :

Recrutement