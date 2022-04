Hicham LAYADI

• Mastère Spécialisé en informatique option génie logiciel (Master Of Science In Software Engineering) obtenu au sein de l’université Al Akhawayn le 07/2008.

• License en sciences option réseaux informatiques (Bachelor Of Science In General Engineering, major in Computer Networks) obtenu au sein de l’université Al Akhawayn le 07/2006.

• Expérience internationale

• Oracle (Sun) Certified Java Programmer 6

(SCJP 6)

• Excellentes aptitudes en communication, management, et rédaction.

• Excellente maitrise des modèles de conception (design patterns).

• Excellent niveau technique en Java.



Mes compétences :

ANT

Architecture

Arm

Assembleur

Assembleur ARM

C embarqué

CVS

Dbunit

Eclipse

Eclipse RCP

Gestion de projets

Hibernate

Hudson

J2EE

JAVA

Java j2ee

JBoss

JMS

JQuery

JUnit

Oracle

PostgreSQL

RCP

SNMP

Spring

Struts

SVN

UML

UML2

XML