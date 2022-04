Hicham LAZAAR

Plus que 15 ans d'expérience dans le secteur aéronautique, dans les Méthodes/Industrialisation, la planification et la production et la formation, et aussi dans les Facteurs humains

Compétences et forte culture de la réduction des coûts et de l'amélioration continue.

Ayant un fort esprit industriel j'aime m'investir pour les causes et vers les objectifs auxquels je crois et qui me motivent.



Capacités et Qualités :

"Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens de l'initiative, Goût des challenges, Animation, Disponibilté et flexibilté. Qualités relationnelles, Sens de l’écoute, Communication, Développement de relations extérieures, Sens du contact, Sens commercial..."



Mes compétences :

FOD

Formation technique

industrialisation

Formation c�blages �l�ctriques

Facteurs humains

Production

Planification