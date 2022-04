Hicham LAZAR

Après plusieurs expériences commerciales réussies dans des domaines variés tels que l'informatique, la téléphonie et la télécopie, j'ai décidé de relever un nouveau challenge en prenant en charge le développement commercial de la société Énergies Habitations Services.

Spécialisée dans les travaux d'amélioration de l'habitat, la société propose aux particuliers l'installation de leurs panneaux photovoltaïques et de ballons thermodynamiques. Et pour consolider les économies réalisées, EHS réalise aussi les travaux d'isolation nécessaire à un réduction des déperdition d'énergies