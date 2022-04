Hicham LEHMADI

Je suis titulaire d'un Master Universitaire Spécialisé en Ingénierie des Systèmes et Réseaux Informatiques, actuellement j'occupe un poste d'ingénieur Système Infrastructure chez Capgémini, mes champs d'intervention s'articulent notamment autour de périmètre d'administration système UNIX/Linux, Virtualisation, Stockage et Sauvegarde, j'ai travaillé aussi en tant que Administrateur Systèmes Unix au sein d'OCP Group, j'ai pu participer et réaliser des projets d'envergure sur le périmètre d'Infrastructure Système.



Formations :

NIM server (IBM)

IBM AIX 7.1

VIOS PowerVM

VTL Fujitsu

Symantec Netbackup 7.1



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Windows Server

Linux Redhat

Netbackup

UNIX

Storage Area Network

VMware

Active Directory

ITIL Foundation V3