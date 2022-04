Hicham MAHJOUBI

Je porte à votre connaissance que je suis titulaire d'un Master en Contrôle de gestion et système d’information Ainsi une expérience en tant que comptable confirmé au sein des Firmes multinationales, je suis attirée par tout ce qui concerne le domaine de la finance et de la comptabilité.

Ma capacité d'analyse et de synthèse, ma motivation, mon esprit d'initiative et mon aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe constituent les atouts que je souhaite mettre à la disposition de votre entreprise.

Je serais bien heureux que mes qualifications vous conviennent, et me tient à votre entière disposition pour un entretien éventuel.





Mes compétences :

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit