Hicham MAIZI

Enrichi par plus de sept années d’expérience au sein du département manufacturing de LEAR CORPORATION, entreprise high-tech d’électronique spécialisée dans la production des cartes électroniques, modules de point d’accès, chargeurs de batterie. CROUZET concepteur, fabricant et fournisseur mondial de composants d’automatisation spécialisée dans la production des micro-contrôle, micromoteurs, capteurs, détecteurs de position, relais statiques et pneumatique, s'adressant en grande partie aux marchés de l’Aérospatiale, l’Aéronautique et de la Défense.

Acteur de l’entreprise ayant une forte connaissance et compréhension des attentes des clients internes et externes et de leurs besoins.

Opérationnel et orienté amélioration continue, ayant eu un positionnement stratégique entre la Production, la Maintenance, Méthode et la Qualité, et ayant mis en œuvre des solutions et améliorations efficaces et à fortes valeurs ajoutées.

Bon communicant adaptant le message à ses interlocuteurs, à travers la gestion des objectifs fixés en collaboration avec la hiérarchie dont la clé de succès a été la bonne maîtrise des délais et la coordination des compétences nécessaires.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Électronique

Hydraulique

Mécanique

Automates