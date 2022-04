Hicham MAKROUM

Après mes études supérieures en Droit, j'ai intégré le secteur des Assurances en 1995.

Après un passage de 2 Années dans le Grand Courtage et environ deux autres dans la gestion des risques dans Un Grand Groupe Marocain, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans une compagnie de la place (gestion sinistre, Production, Maritime.et surtout le développement commercial : Souscription et Gestion du Réseau).

Ayant enrichi mon expérience de plusieurs formations au Maroc et à l'international et d'un Carnet d'adresses de partenaires (intermédiaires, Clients, Reassureurs des principales places financières internationales et Autorités) j'ai mené directement le développement du Chiffre d'affaires de la Compagnie durant la dernière décennie (quintuplé).



Mes compétences :

Licence Droit Privé.

18 Ans d'expérience dans le secteur des Assurances

DES Droit (Assurances).