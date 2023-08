Souad EL OURIAGHLI NACIRI

Cumulant une expérience de 25 ans dans le secteur de l'Assurance au Maroc. D'abord 8 ans chez AXA Assurance en tant que responsable du département des Risques d'Entreprises, suivi de 8 ans chez Zurich Assurance Maroc en tant que Directeur Technique Vie et Non Vie pendant 2 ans avant de devenir Directeur des Grandes Entreprises.

Depuis 2005, j'ai rejoint SAHAM Assurance pour occuper successivement la responsabilité de Directeur Développement & Souscription puis DGA en charge du Pôle Marché des Entreprises et enfin DGA en charge du Pôle Contrôle et Qualité regroupant les entités Audit Interne, Contrôle Interne, Service Client et Qualité, Surveillance du Portefeuille et enfin l'Inspection Générale.



Mes compétences :

Souscription

Stratégie

Inspection Générale

Audit interne

Service client

Surveillance du Portefeuille

Contrôle interne

Risk Management

Animation de réseaux

Prévention des risques