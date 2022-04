Hicham MANNASS

Passionné depuis toujours par le domaine des Systèmes et Réseaux, je veux poursuivre ma carrière en ce sens. Grâce à ma formation et mes stages, j'ai acquis aujourd'hui une bonne maîtrise des outils et techniques liés à ce domaine.

D'autre part, les qualités tant personnelles que professionnelles, que j'ai développées jusqu'a présent, me laissent à penser que je peux efficacement vous aider au sein de votre entreprise. Je suis persuadée que mes connaissances et ma modeste expérience et mon envie de faire évoluer ma carrière peuvent vous servir et vous apporter autant que ce que vous pourrez m'offrir.





Mes compétences :

SQL Server

Administrateur réseaux

Administration système

SQL

Active Directory 2003/2008

Lotus Domino

Supervision Informatique

Administrateur système

Administrateur Lotus Domino / Notes

Sauvegarde et archivage

Microsoft virtuel Server

Sécurité des Systèmes d'information

Storage

Hyper v

Administration linux