Hicham MARZOUG

Titulaire d’un master en gestion des organisations de l’Université de Chicoutimi. Une riche expérience en tant que responsable financier d’une filiale de la compagnie aérienne de Royal Air Maroc. Combinant une forte capacité analytique et une pensée créative avec de l’expérience en finance et en ressources humaines. Délivrant des gains continus dans les revenus et les profits tout en diminuant les coûts annuels et en organisant la production. De plus, j’ai de très bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles et j’ai un grand plaisir à m’investir dans mon travail. J’aime les défis et je suis toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Connaissance de pointe relative à la méthode H.A.C.C.P. Bilingue, rigoureux, esprit d’équipe, persévérant et minutieux en analyse.



Mes compétences :

payables

Microsoft Office

Audit