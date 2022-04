Jeune marocain, âgé de 30 ans, j'ai d'un Diplôme de Technicien Spécialisé en Électromécanique/hydraulique et avant d'un technicien option mécanique Agricole obtenus à ITSMAER BOUKNADAL à SALE,



Mes compétences :

Réalisation des tableaux électriques

Travaux d’irrigation, et des réseaux de distributi

Etude et réalisation des chantiers en consommation

*Installation et maintenance industrielles

technique d’utilisation, d’entretien, de la répara

*Installation des équipements hydro électromécaniq