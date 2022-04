Hicham MOUMNI

Consultant fonctionnel sur e-Business Suite.

Expérience dans le consulting et la maîtrise d’ouvrage.

Accompagne depuis 6 ans les clients dans leurs problématiques d’évolution, de maintenance ou de migration de leur système d’information.



Mes compétences :

Godzilla

SQL Developer

Dataload

Mantis

Microsoft Office

HR Access

Oracle E business Suite

Winscp

ERP cloud Oracle

HP Quality Center

UNIX

Peoplesoft

HR.ACCES

Oracle EBS

GYPCO

Microsoft Excel

C Programming Language

C++

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word

Oracle PL/SQL

SQL

ORACLE PO

HPQuality Center