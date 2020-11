Thibault CLERC

Animer un réseau de partenaires revendeurs et intégrateurs - vente indirecte



• Prospection, élevage et développement de partenariats

• Présentation et démonstration de la solution. Analyse des besoins, participation à la rédaction des propositions techniques et financières

• Suivi de projet : arbitrage des équipes fonctionnelles et techniques, suivi de l’installation des solutions

• Organisation d’évènements, coordination et animation d’intégrateurs – Storage, Décisionnel / BI, ERP



Mes compétences :

vente indirecte

Décisionnel

SAP

ERP

Storage

Développement commercial

Animer un réseau de partenaires

Gestion de partenariats

Stratégie commerciale

Partenariats