Christian ZAMUNER (CHRISTIAN)

Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre visite.



Spécialiste en LEAN Management, j'accompagne le changement en intervenant à la fois sur l'organisation opérationnelle, la stratégie de développement interne et externe, le modèle de management, le système qualité (SMQ) et le système d'information.



Et pour un changement efficient et durable, l'humain reste au centre des préoccupations, en intégrant les connaissances d'autres spécialités comme l'ergonomie, les neurosciences, la psychologie, la GRH...



Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou visitez notre site internet : www.yanova.fr



« Small actions, big differences ! »

En effet, pas à pas, d'infimes actions donnent naissance à de grands changements



A très bientôt