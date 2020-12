Nicolas LAURENT

Je suis courtier en prêt immobilier et assurance de prêts.

J'ai également des compétences en restructuration financière lourde et rachat crédit à la consommation.

Ayant travaillé pas mal de temps dans la gestion patrimonial, je continue à m'y intéresser pour être capable de comprendre et de répondre aux différents besoins de mes clients.



J'ai comme formation un DEA de macroéconomie et d'analyse quantitative. Et aime suivre les marchés.



Mes compétences :

Immobilier

Finance

Bourse

Gestion

Econometrics

Money Markets

Quantitative Analysis

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAS System > SAS Statistical Package