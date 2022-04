Claire CHAPON

Www.dazipao.fr Brest Bretagne

Conseil en stratégie commerciale et organisme de formation spécialisé dans les domaines :

- marketing-stratégie commerciale

- communication

- vente

- phoning

- organisation de la fonction commerciale

- relation clients



Innover et explorer avec vous de nouveaux horizons pour découvrir des axes de développement novateurs et générateurs de chiffre d'affaires est notre objectif. Dazipao vous apporte les outils de prise de décision : études de marché, mesure de la satisfaction, et vous permet de proposer de nouveaux produits et services ou de prospecter de nouveaux clients.



Bénéficiez de notre expertise marketing-commerciale acquise, depuis 30 ans, auprès de structures de taille et d'environnement différents.

Passionnée par le transfert de compétences, nous proposons des formations "sur mesure", concrètes dont nous mesurons les résultats au cours de l'année.



Nous intervenons sur la Bretagne.



Dazipao propulse vos ventes!



Mes compétences :

Mesure de la satisfaction

Études marketing

Gestion de la Relation Clients

Formation phoning

Prospection commerciale

Formation vente

Formation gestion du temps/définir ses priorités

Formation relation clients

Développement commercial

Stratégie commerciale