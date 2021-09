Lionel GIBRENNE

Le Directeur Général à pour mission de définir la statégie ressource humaine de l’entreprise, puis, après validation des associer , de la piloter et d’en suivre la réalisation.



Il oriente et accompagne la stratégie générale de l’entreprise, il encadre les équipes, et veille personnellement au bon fonctionnement des sites dont il à la charge.



Ouverture de Restaurant Brasserie de gros volume au seins de centre commerciaux et d'affaires (partenaires, Klepierre Management, Unibail Rodamco, )



-MISSIONS



-Mener le recrutement des collaborateurs (responsable de site et Manager) placés sous sa responsabilité

-Donner le cap stratégique et définir les objectifs par problématique

-Impulser les grands chantiers / projets d’ouverture etc…

-Arbitrer ou étre force de proposition concernant des choix importants de prestataires (Cabinets de recrutement, agence de communication…).

-Assurer l’interface entre les responsable de site est les associer (CA, probléme rencontré sur chacun des sites, etc… ).

-Effectuer un reporting journalier (problématique, suivi des stratégie, Chiffre D’affaire, mesure corrective) des diffèrents sites dont il à la charge à sont N+1 .

-Responsable de la communication de la marque auprès des partenaires, ainsi que du développement commercial .

-Volets organisationnel (plannings, congé, paie, inventaire en collaboration avec les managers, mise en application des process interne, et vérification continu des élémentaires =DUE, déclaration URSSAF, suivi médecine du travail, garant du respect des normes d’hygienes, visa d’entrée des marchandise ), des sites dont il à la charge.

-connaissance panoramique des sites (vision globale du fonctionnement des sites qu’il dirige ).

-minimiser et le cas échéant géré les contentieux avec les salariées et réglé les conflit sociaux.



LG



Mes compétences :

Luxe

Management

Gestion de projet

Restauration

Développement commercial