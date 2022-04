Hicham MOUZDAHIR

MOUZDAHIR Hicham né le 24/05/88 célibataire j'habite a Casablanca et je suis travail a ce jour a société FERMESPA.

mon cursus de formation en 2008 j'ai obtenu un baccalauréat scientifique option science expérimental après en 2010 j'ai obtenu un diplôme de technicien en construction métallique , en 2011 j'ai obtenu 3 diplôme 1ér de concepteur et dessinateur d’étude 2éme de développement personnel et développement interprofessionnel ; en 2012j'ai obtenu un diplôme de technicien spécialisé de bureau d'étude de construction métallique ; dernièrement j'ai investi dans une fonction commercial et technique de communication ; en 2013 j'ai obtenu un diplôme de science de l’éducation et didactique des matières

J'ai effectuer plusieurs des stage en c’est l’important un stage de 3mois au sien de la société LSA Industrie comme dessinateur projecteur d’étude

Et je suis jeune dynamique et active j'aime en le travail en équipe .

actuellement je suis travail en mission responsable service technique à société FERMESPA .



Mes compétences :

Gestion du risque

Dessin technique

Conception mécanique

Planification

Organisation du travail

Dessin industriel