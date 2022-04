Hicham NOUKTI

J'ai déjà acquis plusieurs compétences dans le domaine du commerce et du Marketing grâce à mes études, mes stages , et notamment à travers mon expérience chez LA BMCE BANK et IMMO Conseil qui m’a permis de mieux connaitre sur les techniques de vente et l’élaboration des plans commerciales, possédant ainsi des connaissance qui contribuent à améliorer ma capacité d’analyse pour l’ensemble d’un marché des particuliers et de créer de nouvelles idées .



De nature sérieux et dynamique, j’aime le travail en équipe. Je suis très optimiste, j’apprécie les contacts et les échanges humains, j’aime aller au fond des choses et atteindre mes objectifs. L’idée d’avoir des responsabilités ne me fait pas peur, pas plus que celle de «relever des défis».