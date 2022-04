Hicham OUDGHIRI HASSANI

 Manager Confirmé dans la gestion d'une équipe de 50+ personnes (Staffing, Coaching & Planning)

 Développement, Implémentation et maintien des processus et procédures standards.

 Coordination, Collecte et Centralisation des informations relatives aux activités de plusieurs projets.

 Pilotage de contrats d'Infogérance: SLA, KPI & Costing.

 Gestion de Production Informatique.

 Administrateur Senior UNIX & Storage

 Qualité: Norme ISO 9001.

 Sécurité: Norme ISO 27001.

 Pilotage Opérationnel et Suivi quotidien du delivery.

 Relation Client: Instances de Gouvernance et Comités de Pilotage.

 Gestion de Cellules de Crise.

 Gestion de Projet: Planification, Coordination, Suivi et Communication.





Mes compétences :

Leadership

Management opérationnel

Management de transition

Management d'équipe

Management de projet

 Formation et Développement des ressources

UNIX

Stockage