Hicham RABBOUHI

En référencement de site, on utilise souvent ces termes : SEO / SEA / SEM / SMO.

Rappel de ce qui se cache derrière ces lettres...



SEO - Search Engine Optimization :

optimisation pour les moteurs de recherche .

On parle aussi de référencement naturel ou liens organiques.



SEA - Search Engine Advertising :

publicité sur les moteurs de recherche . Il s'agit principalement du référencement commercial Google Adwords ou liens sponsorisés.



SEM - Search Engine Marketing :

marketing pour les moteurs de recherche .

C'est un terme global regroupant les techniques de référencement naturel et payant : SEM = SEO + SEA.

Il s'agit des techniques à but marketing s'appuyant sur les résultats des moteurs de recherche.



SMO - Social Media Optimization :

optimisation pour les médias sociaux.

Cette stratégie d'optimisation consiste à diffuser des informations et à acquérir du trafic par les réseaux sociaux. C'est une tendance proche de l'e-marketing, visant à générer des liens potentiels indirects, et à augmenter ainsi la popularité d'un site.

On l'associe désormais au SEO et au SEA pour former l'ensemble des techniques de marketing liées au référencement.

SEM = SEO+SEA+SMO.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Relations Presse

Le Netlinking

Gestion (ou assistance)

Liens thématiques

Acquisition de liens via des « backlinks »

Boostant Ranking

Détecter les besoins du marché

Publication d’articles

Actions marketing sur les médias sociaux

Création des blogs

Faire connaître de communautés

Webmarketing et études de marché pour le web.

Audit référencement

Référenceur SEO, SEA, SMO

Médias sociaux

SMO

Indépendant

Google

Relation clients

Webmarketing

SEA

SEO

Référencement web

Wordpress

Rédaction

Marketing