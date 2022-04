Hicham RABEH

Etant donné mon attachement au secteur de service , notamment la descipline sportive .J'ai opté le domaine Sportif comme étant ma carrière professionnelle.



Je suis le champion du maroc en Aerobique/Artistique couple 6 fois consécutivement depuis 2004. Aussi bien , je suis le champion du maroc en

Fitness Artistick 3 fois depuis 2005.



Je suis actuellement Coach à ladyfitness à Rabat et j'assure plusieurs Cours notamment:



les miles Cours:

Body Attack

Body pump

Body Combat

RPM

Body jam



les cours freestyle:

L.I.A "hi-lo"

STEP "Body Sculpt"

Tae BO

Aqua gym

Renforcement "Aero dance"

Latino "hip hop"





Mon objectif est d'assurer une carrière évolutive , afin d'etre non seulement un coach mais aussi bien un formateur à l'echelle National et International



Mes compétences :

Athlétisme

Fitness

Perseverance