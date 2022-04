Hicham RAHIMI

Crée en 2008, Devalda Consulting a accompagné des clients de différents secteurs dans la mise en oeuvre de leurs Systèmes D'information.



Notre prestation va de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la maîtrise d'oeuvre , la conception et le développement des SI ainsi que l'accompagnement dans les projets de migration.



Depuis sa création , notre cabinet a contribué par des projets de grande valeur ajoutée permettant aux acteurs du secteur privé et public d'optimiser leurs activités et gagner en performances.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Système d'information

Bases de données

Management de projets

Conduite du changement SI

Conseil