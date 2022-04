Hicham SAADI

Parmi les taches que je fais ; c’est la gestion de la production de manière globale, en concertation avec la direction supply chain :

Je réalise les programmes de fabrication dans le respect des délais et des normes de qualité. Je supervise l’ensemble des ateliers (préparation, fabrication, conditionnement,...).

J’anime une équipe des techniciens spécialisés. Je veille aux respects des objectifs généraux fixés par la direction par la mise en place des indicateurs de performance et des tableaux de bord de gestion.

J’anticipe les évolutions techniques et industrielles et je prends en compte les nouveaux impératifs réglementaires et commerciaux. La dimension du management d’équipe est particulièrement importante

- Contribuer à l’élaboration du budget et au suivi des réalisations en usine;

- Définir les objectifs liés aux indicateurs de performance, les déployer à tous les niveaux et en suivre la réalisation (en relation avec les objectifs stratégiques);

- Veiller au maintien et à l’amélioration du système de management de la Qualité Hygiène & Sécurité;

- Initier, proposer et piloter la réalisation des projets d’investissement industriel;

- Veiller à l’amélioration des compétences des salariés dans le cadre des valeurs du groupe;

- Assurer la coordination au niveau industriel et au niveau transfert de savoir technique

- Développement : produit et procédé;

- Établir les besoins en ressources pour l’élaboration du budget;

- Valider et suivre le programme d’Audit et de revue de direction, promouvoir et suivre les activités d’amélioration du système qualité;

- Élaborer le plan annuel d’amélioration de la qualité;

- Identifier et valider en formation et s’assurer de l’efficacité de la formation;

- Evaluer l’efficacité du système d’hygiène et de sécurité par des audits périodiques;

- Mettre en place des réunions périodiques avec les collaborateurs.( qualité , coût ….) et piloter les groupes de progrès;

- Entreprendre les actions pertinentes pour réussir les projets d’investissement



Mes compétences :

Gestion du temps

Leadership

Amélioration de process

Approvisionnement

Conditionnement

Gestion de la production