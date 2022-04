Bonjour je m'appelle Hicham SAMID dispose d'un très bon relationnel, d'une expérience en avant vente et après vente, possède des connaissances et maîtrises d'environnements divers (AD, antivirus, windows,clients légers imprimantes et télécopieurs, scanners...) j'avais en charge le support des revendeurs et clients finaux en local et en international, créations des tickets suivis des appels escalades des incidents relation avec les éditeurs, installation et formation des clients et revendeurs aux différentes solutions. Autodidacte et à l écoute des besoins je serais répondre aux challenges.



Mes compétences :

Administrateur système

Développement web

Maintenance