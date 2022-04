Hicham SHAFEI

Je suis un jeune juriste binational francais et egyptien ,vivant et travaillant en Egypte depuis mon enfance.



je travaille aussi pour mon compte comme intermediaire commercial en fruits et legumes essentiellement entre la France et l'Egypte vu que l'Egypte est un grand pays agricole et vu que je maitrise ses outils de succes(binationalite,langues,art de negoce et comprehension des attentes des deux mentalites orientales et occidentales).



Mes compétences :

Broker

Europe

Export

Fruits et légumes

Import

Import Export