Abdoulaye DIALLO

Des l'age de 12 ans, j'ai eu le privilege d'evoluer en environnement international a travers mes experiences en Lybie, Nigeria, France, USA, Suisse etc. J'ai poursuivi des etudes en economie et gestion et a decroche un master en economie internationale et strategies d'acteurs a l'universite de Grenoble en France.



Mon sejour a Geneve a permis de conforter mon ambition de travailler en environnement multiculturel, tout en oeuvrant pour des causes d'utilite publique.



En retrant en Guinee, j'ai veille a conserver cette exigence professionnelle multiculturelle notamment en acceptant le poste aupres de l'AFD et en ayant opte pour le plus grand projet integree d'exploration et d'exploitation du Mont Simandou, dernier site connu au monde disposant de milliards de tonnes de minerai de fer a forte teneur en hematite.



J'ai rejoins le projet simandou du groupe Rio Tinto parce que je crois fondamentalement qu'a lui seul, il changera l'allure de la Guinee sur le plan des infrastructures (chemin de fer, port en eau profondes, routes, ponts), du cadre de vie (creation d'une classe moyenne) et retombees pour l'Etat.



Mes compétences :

Capacités d'analyse

Capacités de communication

Communication

Compétences en management

dynamique

Environnement

Environnement multiculturel

Leadership

Management

Rédaction

Synthèse