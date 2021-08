Patrick MIREBEAU

Conseiller Dg en charge de la stratégie et du développement chez BASIC SECURITY SA



« MANAGEMENT DES OPERATIONS »

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ACHAT – EXTERNALISATION – AUDIT ORGANISATIONNEL ET LOGISTIQUE

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJETS – « ETUDES TERRAIN » - SUIVI ET EVALUATION DE PROJETS – FORMATION CONTINUE





Membre d’une organisation professionnelle:

En attente d’adhésion à l’ IFPSM ( Supply Chain Management)





Autres qualifications:

 Gestion de Projet (Rédaction d’Études de faisabilité et de rentabilité)

 Conception de modules de formation « Supply Chain / Achats / Gestions des Stocks / Planification Stratégique / Gestion de Projet de Développement / Management de projet / Management de la Qualité /Etude de Faisabilité / Commerce International / Instruments de Paiement / Négoce Matière Première (Café/Cacao/Anacarde)

 Audit Logistique et Organisationnel

 Maîtrise des outils logistiques (Formateur Process Supply Chain Management)

 Réseau relationnel en Afrique et Europe.

 Maîtrise des outils informatiques (Suite Office...)

 Maîtrise de la gestion financière d’un centre de profit

 Maîtrise Ms Project



Mes compétences :

Afrique

- suivie-évaluation et coordination de programmes

Conseil

Lobbying

Conduite du changement

Audit

Formation

Management

Gestion de projet

Ressources humaines

Supply Chain (planning

Gestion des stocks) Transport

Achat et approvisionnement

Distribution