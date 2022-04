Amélie RICHIR

L'écriture est une passion. C'est pourquoi j'ai voulu en faire mon métier. J'ai ainsi créé en 2007 mon activité professionnelle sous l'appellation "Des Racines et des Mots". Au cours d'une foire exposition, je rencontre mes premiers clients : des particuliers pour rédiger des biographies mais aussi une collectivité locale pour écrire l'histoire d'un jumelage. Depuis, j'ai réalisé une dizaine d'ouvrages dont des biographies d'entrepreneurs.

Mon travail s'adresse aussi à des personnes qui ont besoin d'une aide pour rédiger une lettre par exemple. Finalement, je m'adapte à chaque personne et à chaque projet d'écriture. J'écoute puis j'écris. C'est un travail de collaboration et d'accompagnement.





Mes compétences :

Rédaction