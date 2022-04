Beatrix BONNET *

Intervenante en langues de 2003 à 2006, ensuite assermentée traductrice Allemand/Français/Anglais de mars 2006 à mars 2011, j'ai été assermentée une nouvelle fois le 18. octobre 2012. Je traduis tout texte du roman policier au courrier personnel en passant par des pages pour des sites Internet, des catalogues etc. Passionnée par les langues étrangères, j'ai donné des cours de soutien en Allemand et en Anglais, j'ai traduit bénévolement des courriers pour des entreprises ou des particuliers, dans un autre registre j'ai passé un agrément d'assistante maternelle, j'ai travaillé par chèque emploi services pour m'occuper de personnes malades ou handicapés et d'enfants, j'ai travaillé quelques jours par semaine à la cantine de l'école primaire en tant qu'animatrice et fait de la lecture aux malvoyants et ce qui me tient le plus à coeur depuis toujours, j'ai traduit un polar de Marie Méristès "Apnée", en Allemand, suivi de quelques textes pour la jeunesse pour mon plaisir. Ces textes sont visibles comme une multitude d'autres, d'auteurs et illustrateurs et traducteurs passionnés par la Paix, sur un site qui se nommeArray Si vous êtes auteur, traducteur ou illustrateur, vous pouvez y proposer vos services bénévolement

Actuellement je traduis pour des entreprises et des particuliers en Europe et aux USA, des textes dans tous les domaines avec une prédilection pour la littérature.



Mes compétences :

Traduction