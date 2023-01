Marie Odile FEBVAY

Juriste de formation, j'ai choisi de mettre mon expérience et mon savoir-faire au profit d'autrui. Passionnée par les écrits, j'ai opté pour une reconversion professionnelle et c'est tout naturellement que je me suis orientée vers le métier d'écrivain public. Pour compléter mes compétences, j'ai suivi une formation de biographe. Mes fonctions de formatrice en médiation scolaire m'ont permis de développer des qualités d'écoute, incontournables pour bien comprendre les besoins et attentes des personnes qui me sollicitent. Dotée d'une grande rigueur, je m'engage à restituer un travail de qualité dans le respect de la confidentialité et des règles de déontologie afférentes à ce métier.



Mes compétences :

Juridique

Rédaction web

Relecture / corrections

Traduction anglais français

Biographie

Communication

Atelier d'écriture

Animation de groupes

Soutien scolaire

Accompagnatrice en écriture