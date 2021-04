Maude CORRIERAS

*Directrice des études du Programme Grande École à Neoma BS.



*Éditrice, chez Ipagine, pour chevaucher les nuages de ses rêves ! Co-fondatrice, gérante et directrice éditoriale de la société, de 2006 à 2019.



*Professeur en philosophie, culture générale et littérature en classes préparatoires aux IEP (Sciences Po Paris et IEP de province), à Sciences po Pariset La Sorbonne. Pour essayer de faire partager mon goût pour la littérature, j'ai créé un blog : https://carnetslitteraires.com



*Docteur Chercheur en philosophie, en particulier sur Nicolas de Cues et Leibniz, je me passionne également pour le sujet de l'infini (mathématique, astronomique, métaphysique, ...) et pour toutes les questions relatives à la constitution/ destruction/ reconstruction de l'identité (du soi)



*Auteur et traductrice d'ouvrages de philosophie, essentiellement depuis l'allemand et le latin



Mes compétences :

Enseignement universitaire, monde de l'enseignement

Direction d'entreprise

latin

traduction

édition