Véronique MALY

Rédactrice web SEO, pigiste auteur sur internet depuis 1999.



Après avoir été journaliste sur le Paris-Dakar et dans le monde du bateau, je me suis reconvertie dans la rédaction d'articles sur internet. Ayant une formation en histoire de l'art, je privilégie la rédaction d'articles dans ce domaine mais travaille un peu sur tous les sujets notamment : la fiscalité, l'histoire, les voyages, les sports mécaniques, la science, l'actualité, la santé et tout ce qui peut toucher à la vie au quotidien.



J'aime travailler en collaboration avec des clients restant fidèles et appréciant mes qualités rédactionnelles.



Mes compétences :

Afrique

Art

Auteur

Correction

Français

Histoire

Internet

Peinture

rédactrice

Relecture

Santé

Voyages